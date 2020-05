Incidente in moto, dolore per la morte di Daniele - Tuttoggi

I motori, e la motocicletta in particolare, erano la grande passione di Daniele Ciappelloni, morto venerdì in un incidente stradale. Una passione che per lui era diventata anche un lavoro, con l’apertura dell’autofficina che era diventata in pochi anni un punto di riferimento per amici e clienti.

Quegli amici che ora piangono Daniele, rimasto ucciso venerdì pomeriggio in un incidente lungo il Raccordo autostradale, nel tratto tra le uscite di Ferro di Cavallo e di Corciano.

Sulle cause dell’incidente che è costato la vita al 41enne perugino sono in corso indagini sulla base dei rilievi effettuati dalle forze dell’ordine. La sua motocicletta si è scontrata contro la parte posteriore di un furgone. L’impatto è stato tremendo e per Daniele non c’è stato nulla da fare.

Una morte che ha turbato i tanti conoscenti. Tanti perugini, la comunità di Colle Umberto dove viveva e di Corciano dove aveva la sua officina.

Tante le attestazioni di cordoglio alla famiglia. Gli amici che con Daniele Ciappelloni condividevano la passione per la motocicletta hanno voluto ricordarlo con le immagini delle gite fatte insieme e con i momenti trascorsi all‘autodromo di Magione.

Sulla pagina Facebook di Daniele, le tante fotografie con la sua Ducati restano a testimoniare una grande passione che gli è stata fatale.