Incidente in galleria, l’autista dell’autocarro rifiuta il test alcol e droga: patente sospesa

Il 27enne aveva anche cercato di lasciare l'ospedale pur di non sottoporsi ai controlli

Ha rifiutato di sottoporsi al test per alcol e droga il 27enne che era alla guida dell’autocarro che sabato si è ribaltata all’interno della galleria Volumni, sul Raccordo Perugia – Bettolle, dopo lo scontro con l’auto di una famiglia belga. Un incidente che aveva costretto alla temporanea chiusura del Raccordo in quel tratto, causando molti disagi al traffico.

L’autista, soccorso dagli operatori del 118, era stato trasportato presso in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Mentre gli agenti della polizia stradale erano impegnati nei rilievi del sinistro, gli operatori sanitari hanno contattato il numero di emergenza per segnalare che il conducente – successivamente identificato come un cittadino italiano, classe 1995, con precedenti di polizia – aveva manifestato l’intenzione di allontanarsi dall’ospedale, prima che gli agenti potessero attivare le procedure per sottoporlo all’alcol test. Per questo motivo, al fine di assicurare le verifiche di rito, è immediatamente intervenuta una volante in supporto.

Terminati i rilievi e riaperta la carreggiata con l’ausilio del personale dell’Anas che, nel frattempo, aveva provveduto a rimuovere i mezzi dalla strada, gli operatori della stradale si sono portati presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia dove hanno avviato le procedure per sottoporre il 27enne alla prova dell’etilometro e a quelle volte ad accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Il giovane, però, ha però rifiutato di effettuare i test.

Terminate le attività di rito, il conducente è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 186 e 187 del Codice della Strada.

Il 27enne, inoltre, è stato sanzionato con il ritiro della patente – che verrà sospesa fino a due anni – con proposta di revisione straordinaria della stessa.