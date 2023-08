Incidente frontale all’incrocio, una donna ferita

Lo scontro tra due auto in un incrocio a San Martino in Campo

Una donna è rimasta ferita, sembra in maniera lieve, a seguito dell’incidente frontale tra due auto avvenuto nella tarda mattinata di domenica in un incrocio in località San Martino in Campo, a Perugia.

Nell’urto l’utilitaria su cui viaggiava la donna è stata sbalzata, con gli airbag all’interno che si sono aperti. Illeso il conducente dell’altra vettura.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, che poi hanno rimosso i mezzi. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale.