Incidente sulla Flaminia, donna incinta in ospedale | Strada chiusa - Tuttoggi

Sul posto sono arrivati 118, Polizia stradale, e vigili del fuoco e Anas. La galleria e la strada sono state chiuse per permettere le operazioni di messa in sicurezza proprio da parte dei pompieri di Gaifana. Il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Nocera Scalo (km 168,900) per i veicoli diretti in direzione Fano e allo svincolo di Nocera Umbra (km 170,600) per i veicoli diretti in direzione Roma.