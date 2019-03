Incidente durante la campagna elettorale, Stefano Zuccarini in ospedale

Un brutto incidente ha visto protagonista in queste ultime ore il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali di Foligno Stefano Zuccarini. A renderlo noto è stato nella serata di domenica lui stesso tramite la sua pagina Facebook, in cui ha pubblicato anche una foto dall’ospedale insieme al segretario leghista cittadino Riccardo Polli.

Zuccarini è infatti riportato all’ospedale di Foligno dopo aver riportato la rottura del femore. Un trauma piuttosto importante che però non fermerà la sua corsa verso la poltrona di primo cittadino.

“Ringrazio tutti coloro – scrive Stefano Zuccarini – che in queste ore mi hanno espresso vicinanza e solidarietà. Mentre mi recavo ad un appuntamento elettorale ho riportato la rottura del femore e ora sono ricoverato all’ospedale folignate. Questo incidente non mi fermerà di certo. Qualche giorno di riposo e poi sarò di nuovo con voi a “volare” sopra i cieli di Foligno. Ci aspetta un lungo percorso verso la liberazione della nostra città. Aspettatemi!”.

Ad esprimere la propria vicinanza al candidato sindaco sono gli esponenti nazionali, regionali e locali della Lega. “Rimandati alcuni appuntamenti presi, Stefano Zuccarini tranquillizza tutti, posticipando solo di qualche giorno gli impegni elettorali. La tempra, il carattere e l’ironia di Zuccarini, hanno ridimensionato molto l’effetto shock della notizia, visto che personalmente ha già dettato la nuova agenda” scrive la Lega.

Per martedì prossimo era infatti in programma un incontro a Verchiano, mentre l’agenda elettorale prevedeva per giovedì una riunione a Vescia. Appuntamenti rinviati di qualche giorno.

