Incidente con la motozappa nell'orto di un amico, ferito 59enne - Tuttoggi

Attimi di paura nel pomeriggio di giovedì per un uomo protagonista di un incidente con la motozappa. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri di Norcia

Attimi di paura nel pomeriggio di giovedì per un uomo protagonista di un incidente con la motozappa. Il fatto è avvenuto a Norcia: l’uomo, classe 1963, stava aiutando un amico – nell’orto di quest’ultimo – a lavorare la terra. All’improvviso però la motozappa si è inceppata e il 59enne è caduto addosso ad essa, ferendosi entrambe le gambe e rimanendo incastrato.

Fortunatamente in quel momento le lame erano ferme, altrimenti le conseguenze per il nursino – rimasto sempre cosciente – sarebbero state ben più gravi. L’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di Norcia e dal personale del 118. Quindi è stato trasportato in elicottero, in codice giallo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Norcia, guidati dal capitano Simone Alfano.