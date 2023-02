Incidente, auto ribaltata in via della Valtiera

Ponte San Giovanni, l'auto ribaltata e senza una ruota all'altezza del sottopasso della E45

Incidente in via della Valtiera, a Ponte San Giovanni, con un’auto che dopo l’urto ha perso una ruota ed è rimasta in mezzo alla strada, su un fianco. L’incidente è avvenuto all’altezza del sottopasso della E45.

Disagi per il traffico, interrotto in quel punto importante per la viabilità interna, sino al momento in cui il mezzo incidentato è stato rimosso. Si tratta infatti di una strada molto transitata per chi deve raggiungere Ponte San Giovanni, Collestrada e la zona nord del territorio di Torgiano, ma anche da chi vuole evitare il traffico lungo la E45, specialmente nelle ore di punta.