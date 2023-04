Incidente all'incrocio, feriti i conducenti delle due auto - Tuttoggi.info

L'incidente ha interessato due automobili, una delle quali in seguito all'impatto si è ribaltata su un fianco

Scontro tra due auto sabato sera a Foligno, intorno alle 23. L’incidente ha interessato due automobili, una delle quali in seguito all’impatto si è ribaltata su un fianco, in via Trasimeno all’incrocio con via Po.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno che hanno estratto dall’auto una giovane ragazza, affidandola poi alle cure del 118 che l’ha trasportata in ambulanza in ospedale per accertamenti. Rimasto ferito, in modo lieve, anche il conducente dell’altra auto, uscito autonomamente dal veicolo e portato anche lui al San Giovanni Battista.