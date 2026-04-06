Incidente al crossodromo, arriva elisoccorso | Grave giovanissimo - Tuttoggi.info

Grave incidente nel pomeriggio di Pasquetta al crossodromo Giuseppe Ceccarini di Città di Castello, in località La Trogna.

Un giovane motociclista di 20 anni, originario di San Marino, si stava allenando lungo la pista quando, intorno alle 15, è caduto pesantemente a terra dopo aver perso il controllo della sua due ruote. L’incidente non ha coinvolto altri crossisti.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi e l’elisoccorso Nibbio, che ha trasportato il ragazzo all’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero tuttora gravi. La prognosi è riservata.