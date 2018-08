Incidente ad Arrone, auto cappottata | Feriti 2 giovani

share

Nella giornata di ieri, lungo la Valnerina all’altezza del bivio di Arrone, si è verificato un incidente che ha visto coinvolta un’Alfa. Secondo quanto è stato possibile apprendere, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto, il conducente dell’auto ha perso il controllo del mezzo che si è cappottato.

All’interno dell’Alfa, oltre al conducente, c’era anche una ragazza: entrambi, a quanto sembra, non avrebbero riportato serie conseguenze in seguito allo schianto, ma sono stati trasferiti al Pronto Soccorso del Santa Maria per gli accertamenti del caso. Oltre agli operatori sanitari e alle forze dell’ordine, sul posto anche i Vigili del Fuoco.

(foto archivio)

