Incidente ad Amelia, auto si ribalta e conducente rimane incastrato | Sul posto i Vigili del Fuoco e il 118

Incidente ad Amelia, auto si ribalta e conducente rimane incastrato

Un grave incidente stradale è accaduto nella tarda mattinata di oggi sulla Strada Fornole-Montecampano, ad Amelia. Un uomo di 76 anni, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato con la sua utilitaria ed è rimasto incastrato nell’auto, ferito, senza poter riuscire ad uscire.

Attimi di comprensibile paura, anche a causa dell’età avanzata dell’uomo che è stato così estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Amelia e subito soccorso dai sanitari del 118. Gli stessi hanno poi proceduto al rapido trasporto del ferito all’Ospedale di Terni in Codice Rosso.

