Incidente a Spoleto, sei auto coinvolte | Quattro ambulanze sul posto

Flaminia bloccata all’altezza dell’auto rimessa di Umbria Mobilità, poco prima dell’uscita di Spoleto Nord a causa di un incidente stradale che ha coinvolto sei autovetture.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 19:00 di questa sera – 14 febbraio – e subito si sono formate code in tutte e due le direzioni che hanno messo in difficoltà la viabilità.

Sul posto si sono portati in poco tempo i Vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto, le forze dell’ordine e soccorso sanitario, con quattro ambulanze del 118. Nell’impatto sono rimaste ferite alcune persone, ma fortunatamente non in modo grave.

