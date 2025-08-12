 Incidente a Santa Lucia, automobilista con tasso alcolemico 4 volte oltre il limite - Tuttoggi.info
Incidente a Santa Lucia, automobilista con tasso alcolemico 4 volte oltre il limite

Sara Fratepietro

Incidente a Santa Lucia, automobilista con tasso alcolemico 4 volte oltre il limite

Denunciato l'automobilista che avrebbe provocato il grave incidente di domenica a Città di Castello in cui è rimasta ferita una coppia
Mar, 12/08/2025 - 22:12

Aveva un tasso alcolemico ben 4 volte oltre il limite consentito l’automobilista che nel tardo pomeriggio di domenica 10 agosto ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste ferite in modo grave due persone, moglie e marito. Il sinistro era avvenuto a Città di Castello, lungo la strada regionale 3 bis, nella zona di Santa Lucia.

Secondo quanto è stato poi appurato dalla polizia locale tifernate, un uomo della zona, mentre viaggiava verso sud, percorrendo una curva aveva invaso parzialmente la corsia di marcia opposta, andando a scontrarsi frontalmente con un’altra auto. Quest’ultima si era poi ribaltata, finendo su un fianco. I due occupanti – marito e moglie anche loro residenti a Città di Castello – erano rimasti intrappolati nell’abitacolo e dopo essere stati soccorsi dai vigili del fuoco erano stati trasportati dal 118 all’ospedale di Perugia in codice rosso.

Sul posto erano quindi intervenuti anche gli agenti della polizia locale e le squadre operative della Provincia di Perugia. Il conducente che aveva provocato lo scontro – rimasto ferito anche lui anche se in modo meno grave – era stato quindi sottoposto all’etilometro ed è risultato positivo all’alcoltest per un valore oltre 4 volte il limite consentito.

È stato quindi denunciato a piede libero per il reato di lesioni personali gravi con l’aggravante della guida in stato di ebrezza. Inoltre gli è stata ritirata la patente di guida, mentre i mezzi sono stati sequestrati. L’uomo ora rischia fino a 5 anni di reclusione oltre alla revoca della patente.

