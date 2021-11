Incidente a Piscille, traffico bloccato AGGIORNAMENTI

Lo scontro tra due auto sulla vecchia strada di collegamento con Ponte San Giovanni, allo svincolo per il Raccordo autostradale

Incidente a Piscille, sulla vecchia strada che collega a Ponte San Giovanni all’altezza dello svincolo per il Raccordo. Almeno due le vetture coinvolte. Quattro le persone che, in base alle prime informazioni, sarebbero rimaste ferite.

Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco.

Traffico bloccato in entrambe le direzioni, con la polizia municipale che sta regolamentando il transito dei mezzi in modo alternato, per consentire ai vigili del fuoco il soccorso e il recupero dei mezzi incidentati. Bloccato anche l’autobus di linea.

(notizia in aggiornamento di Tommaso Benedetti)