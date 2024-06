Incidente a Cannara, coinvolte tre ragazze | Foto - Tuttoggi.info

Una delle ragazze coinvolte è rimasta incastrata nell'abitacolo dell'auto e soccorsa dalla squadra Vigili del fuoco di Assisi

Incidente a Cannara nella zona di vocabolo Santa Croce, coinvolte tre ragazze – che stanno bene. Erano in’auto sola, che per cause in corso di accertamento è finita fuori strada.

Come riferiscono i vigili del fuoco, alle 6 dell’8 giugno si è verificato un incidente stradale in località Cannara vocabolo Santa Croce con tre ragazze coinvolte: una è rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto e soccorsa dalla squadra Vigili del fuoco di Assisi. Le tre giovani sono tutte in buone condizioni di salute.