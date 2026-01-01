 Inchiesta fondi AFA, dall'Argentina arriva la nota ufficiale - Tuttoggi.info
Inchiesta fondi AFA, dall’Argentina arriva la nota ufficiale

Sara Fratepietro

Inchiesta fondi AFA, dall’Argentina arriva la nota ufficiale

Gio, 01/01/2026 - 14:35

Nella guerra politico-economica tra il presidente argentino Milei e il numero uno della federazione calcistica argentina Tapia, che ha portato la Procura ad eseguire perquisizioni nella stessa sede federale e nelle abitazioni di imprenditori vicini allo stesso Tapia, tra cui il presidente del Perugia Calcio Javier Faroni, l’AFA in un comunicato ribadisce la correttezza del proprio operato. E denuncia una presunta campagna di disinformazione, da parte di organi vicini al presidente della Repubblica, che cercherebbero di destabilizzare la Federcalcio argentina che, con la gestione Tapia, ha rinegoziato i contratti, ribaltando i proventi che prima, solo in piccola parte, andavano all’AFA.

Una nota, pubblicata nel sito dell’AFA, dove sono riportati integralmente anche gli accordi in questione, a riprova della convenienza per la Federcalcio argentina dei nuovi contratti.

Questa la nota ufficiale dell’AFA:

COMUNICATO STAMPA

In risposta alla pubblicazione di una replica alla nostra dichiarazione, è necessario ribadire che, con l’assunzione della nuova leadership dell’AFA nel 2017, il patrimonio dell’Associazione ha iniziato a essere rivalutato attraverso la rinegoziazione dei contratti con partner commerciali, sponsor e agenti di gara, ai quali i diritti dell’AFA erano stati assegnati in molti casi fino al 2030.

In alcuni di questi casi, oltre al basso valore ottenuto a nostro favore, la distribuzione dei ricavi era diversa dal sistema attuale.

Prima dell’attuale amministrazione, fino al 70% dei ricavi andava a coloro che gestivano i diritti assegnati, ad esempio per la Nazionale Argentina, che rappresenta il nostro patrimonio più importante, mentre l’AFA ne riceveva solo il 30%.

Solo per fare un piccolo esempio, l’allora Agente Commerciale ISL riceveva il 55% e l’AFA il 45%. A seguire, Santa Mónica, in qualità di Agente Commerciale, riceveva il 50% e l’AFA il restante 50%. Il Sig. Guillermo Tofoni, avendo collaborato con un detentore dei diritti per le amichevoli internazionali della nostra Nazionale, riceveva fino al 35% dei ricavi più elevati, il suo partner il 65% e l’AFA solo la modesta somma fissa di 1.000.000 di dollari per ciascuna di quelle partite.

Attualmente, questa situazione si è invertita e si continua a progredire in questa direzione, con l’obiettivo di invertire la situazione economica, con il 70% destinato all’AFA e il 30% ai nostri partner.

È comprensibile, quindi, che coloro che si sono rifiutati di sedersi al tavolo delle trattative per rinegoziare accordi sfavorevoli all’AFA o per negoziare nuovi accordi favorevoli a entrambe le parti (un principio generale di tutti gli accordi economici) ora cerchino di recuperare i benefici passati insistendo, come abbiamo già detto, nel provocare un’erosione istituzionale e cercando di destabilizzare la Federcalcio argentina, per forzare una negoziazione che ripristinerà i loro privilegi economici.

In questa rete di menzogne ​​e disinformazione, non ci sono Robin Hood che lottano per il benessere delle persone; è chiaro che questo è solo un altro modo per le aziende private di trarre profitto.

Pertanto, ribadiamo che la società merita di ricevere informazioni serie, responsabili e verificate; queste operazioni, d’altra parte, tendono a essere scoperte da sole nel tempo.

Inchiesta fondi AFA, dall'Argentina arriva la nota ufficiale

