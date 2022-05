Inceneritore Terni, M5S contro la Lega e Tesei | Il 'caso' Zaia - Tuttoggi

Inceneritore, i pentastellati a muso duro contro le politiche regionali sui rifiuti della Lega. Presa di mira sottosegretario Gava

“Per la Lega e la sottosegretaria Gava gli inceneritori sono una scelta economica e di buon senso – è quanto si legge in una nota del gruppo del M5S – A Terni la giunta Latini continua a dire di essere contraria e di voler chiudere i termovalorizzatori – seguitano i pentastellati – Intanto Acea continua a sostenere la volontà di voler bruciare rifiuti a Terni proseguendo con il ricorso al Tar contro il diniego alla richiesta di allargare la tipologia di rifiuti da bruciare. Mentre la Lega a Terni dice di essere contraria, per la sottosegretaria alla Transizione ecologica e capo dipartimento Ambiente del partito gli inceneritori sono sempre più indispensabili. E di fatto pone Terni al centro della futura programmazione dei rifiuti così come da mire da Acea. La giunta Latini almeno dica se i ternani devono rassegnarsi a prendere gli schiaffi da Perugia o da Roma, anche se in fondo poco cambia”.

La posizione del M5S su inceneritore

Secondo la sottosegretaria Gava – sostengono i grillini – chi si oppone ai termovalorizzatori rifiuterebbe addirittura il progresso tecnologico mirando in realtà a far cadere il governo. “Vorremmo rassicurarla che per il Movimento 5 Stelle – seguita la nota – futuro vuol dire custodire il pianeta, vivere in pace, sviluppare un modello di democrazia energetica con le energie rinnovabili, crescita sostenibile grazie all’economia circolare con il riciclo totale dei rifiuti e lotta ai cambiamenti climatici. Non vuol dire ulteriore aumento delle temperature, aumento della siccità, lago Trasimeno prosciugato entro il 2050, aumento dei conflitti per l’accaparramento di risorse”.