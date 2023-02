Incendio nella notte, due feriti: uno in terapia intensiva VIDEO

E’ di due feriti, di cui uno ricoverato in terapia intensiva, con ustioni di secondo grado su circa il 40 per cento del corpo, il bilancio dell’incendio che si è verificato nella zona di Centova, a Perugia.

A fuoco, nella notte, una roulette e un prefabbricato in lamiera, in cui erano alcune persone. Le fiamme si sono sprigionate per cause in corso di accertamento, con i rilievi che sono al vaglio della polizia.