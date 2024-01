Le fiamme in un'abitazione in località San Martino in Colle, nessuna persona rimasta coinvolta

Dalle intercapedini del tetto ventilato, nella parte centrale vicino alle canne fumarie, improvvisamente sono comparse le fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di martedì, in una villetta in località San Martino in Colle.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.