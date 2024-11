Incendio in via Murri, due auto carbonizzate | Evacuate abitazioni circostanti - Tuttoggi.info

Un brutto incendio si è sviluppato nella mattinata odierna (26 novembre) in via Murri – a Terni -, coinvolgendo due auto parcheggiate sotto una pensilina.

Le fiamme, alimentate dalla tipologia delle vetture – una a Gpl e l’altra a metano – si sono propagate rapidamente, distruggendo anche un gazebo con un barbecue a gas situato nelle vicinanze.

La colonna di fumo nero generata dal rogo ha reso necessario, a titolo precauzionale, l’evacuazione delle abitazioni circostanti. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Terni, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri, Polizia municipale e personale del 118, pronti a gestire eventuali emergenze sanitarie. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell’incendio.