Incendio in un negozio di frutta | Spuntano delle taniche, si pensa al dolo

share

Fiamme, nella notte appena trascorsa, in un negozio di frutta in via Martiri della Libertà, a Città di Castello. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno scongiurato il peggio. Il fumo ha comunque invaso parte del primo piano dell’edificio, dove vive una tifernate che ha avuto bisogno delle cure mediche del 118.

Al piano terra, nei locali dell’esercizio commerciale, dichiarato inagibile dopo l’incendio nonostante i danni limitati, i pompieri hanno rinvenuto delle taniche semivuote con liquido infiammabile. Quest’ultime farebbero pensare ad un’origine dolosa del rogo. I carabinieri, arrivati sul posto, stanno ancora indagando sul fatto.

share

Stampa