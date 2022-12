Incendio in palazzina in centro, inagibili due appartamenti | Foto

Incendio nella notte, evacuato un edificio con danni ingenti nell'appartamento interessato dalle fiamme e in quello al piano superiore

Paura in piena notte per un incendio in una palazzina nel centro di Terni. L’allarme è scattato intorno alle 3.50 in via dell’Ospedale, con i vigili del fuoco del locale comando intervenuti con 4 mezzi. Per consentire lo spegnimento delle fiamme e poi le verifiche strutturali, è stato necessario evacuare l’intero edificio.

L’incendio ha interessato in particolare un appartamento sviluppato su due piani, che ha riportato ingenti danni. Danneggiati anche gli infissi ed una struttura portante in legno del piano sovrastante. Dopo le verifiche strutturali effettuate dal funzionario dei vigili del fuoco di Terni, sono stati dichiarati inagibili l’appartamento interessato dal rogo e quello superiore, mentre gli occupanti degli altri appartamenti della palazzina hanno potuto far rientro nella loro abitazione.