Incendio in azienda rifiuti, vigili del fuoco e Arpa sul posto "Chiudete finestre" | Foto e video - Tuttoggi

Fiamme in una azienda che tratta rifiuti a Terni: l'incendio sta interessando la Ferrocart di Maratta, vigili del fuoco sul posto | Aggiornamenti

Fiamme in una azienda che tratta rifiuti a Terni. L’incendio sta interessando la Ferrocart di Maratta. Sul posto intorno alle ore 18 sono presenti ben 10 squadre dei vigili del fuoco del comando di via Proietti Divi. In arrivo anche i pompieri da Orvieto e Amelia.

Chiusa al traffico dalle forze dell’ordine via Vanzetti mentre lungo la Marattana sono diversi i curiosi fermi. La polizia municipale sta chiudendo in questo momento a questo proposito anche questa trafficata strada.

La colonna di fumo nera causata dall’incendio è visibile da diversi chilometri della città. Irrespirabile l’aria in zona Borgo Rivo e in direzione di Cesi vista la direzione del vento.

Ad andare a fuoco sarebbe l’area in cui è stoccata la carta da trattare.

Incendio Ferrocart, il Comune: “Tenere finestre chiuse”

Il Comune fa sapere che per verificare la situazione dell’incendio alla Ferrocart di Maratta e delle sue conseguenze a livello ambientale sono già all’opera i tecnici di Arpa Umbria. Sul posto l’assessore all’ambiente Benedetta Salvati, con i dirigenti e i responsabili comunali delle direzioni ambiente e polizia locale. In attesa di valutare l’opportunità di una specifica ordinanza la direzione ambiente consiglia di tenere chiuse le finestre nell’area circostante l’incendio.

A seguire altre comunicazioni.

(articolo in aggiornamento)