Incendio in appartamento, palazzina evacuata | Una persona in ospedale - Tuttoggi.info

Incendio a Santa Lucia di Narni in appartamento di una palazzina di 10 unità. Evacuate 20 persone. Verifiche strutturali in corso

Nel primo pomeriggio di oggi 25 maggio si è verificato un incendio in un appartamento di un condominio situato nella frazione di Santa Lucia di Narni, in via Sant’Urbano. Sul posto si sono portate due squadre di Vigili del fuoco della sede centrale di Terni e, secondo quanto è stato possibile apprendere, l’incendio ha interessato un appartamento posto al secondo piano di una palazzina di 4 piani per un totale di 10 appartamenti. Sono stati evacuati, a titolo precauzionale, tutti gli occupanti dello stabile, circa 20 persone, di cui una è stata presa in cura dai sanitari sul posto per aver inalato del fumo, mentre per un’altra persona è stato necessario il trasporto presso il pronto soccorso. Attualmente incendio spento è in atto una verifica strutturale da parte del funzionario di guardia giunto sul posto.