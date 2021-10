Incendio boschivo lambisce case, un elicottero e due Canadair in azione - Tuttoggi

I vigili del fuoco sono al lavoro dalle ore 13.45 nella zona di Preggio (Umbertide), i mezzi in volo stanno effettuando diversi lanci d'acqua

Un vasto incendio boschivo sta interessando la zona di Preggio, nel Comune di Umbertide, al confine con quello di Passignano sul Trasimeno.

I vigili del fuoco sono al lavoro dalle ore 13.45, con quattro squadre a terra schierate a protezione delle abitazioni, lambite dalle fiamme.

Dall’alto, invece, un elicottero e ben due Canadair stanno effettuando diversi lanci d’acqua. Per ora non ci sarebbero feriti né danni alle case. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio.