Incendio a San Martino in Colle lambisce le case, sul posto anche elicottero Drago | Aggiornamenti

Per i vigili del fuoco del comando provinciale si tratta di un venerdì di super lavoro: tre infatti gli incendi impegnativi in corso nel pomeriggio. Oltre a quello di San Martino in Colle, ce n’è un altro tra Perugia e l’alto Tevere lungo la E45 che ha comportato la chiusura della strada in direzione nord. Infine un terzo incendio è a Bevagna: sul posto i vigili del fuoco di Spoleto e Foligno.

Intorno alle ore 20, fortunatamente, a San Martino in Colle la situazione viene segnalata sotto controllo, rimangono due squadre dei vigili del fuoco per gli ultimi controlli. Ma nel frattempo è divampato un altro rogo di vaste proporzioni nella zona di Assisi.

(ultimo aggiornamento alle ore 20,05)