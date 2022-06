Incendio a Bastia Umbra, fiamme nella zona industriale | foto - Tuttoggi

Pompieri in azione da Perugia e Assisi

Incendio nella zona industriale di Bastia Umbra, con tanto fumo nero visibile anche dal centro storico di Assisi. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero divampate nelle vicinanze della Manini Prefabbricati dove già un anno fa era scoppiato un incendio. Allora ad andare a fuoco era stato del materiale di risulta e le fiamme erano state spente nel giro di un’ora.

Oggi, 3 giugno 2022, come spiegano i vigili del fuoco, “due squadre provenienti da Assisi e dalla centrale Perugia, stanno operando a Bastia umbra presso una ditta di Prefabbricati per un incendio che sta interessando alcuni materiali plastici di risulta stoccati all’esterno della struttura. Al momento ignote le cause e non sembra ci siano persone coinvolte”.