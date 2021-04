Incappa in un controllo dei Carabinieri con 100 gr di eroina addosso - Tuttoggi

Si tratta di una 50enne, di nazionalità brasiliana, nota ai Carabinieri. L'’ipotesi di reato è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Carabinieri di Perugia, nella giornata dell’altro ieri, 21 aprile, hanno arrestato una donna, 50enne, di nazionalità brasiliana, già nota ai Carabinieri, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il tutto è avvenuto durante un normale controllo di routine nella centrale Via Gallenga.

La donna si trovava in un’area adiacente al parco “Chico Mendez” dove erano arrivate delle segnalazioni per un inconsueto via vai di soggetti sospetti e la presumibile presenza di attività illegali.

I militari operanti hanno effettuato vari controlli a diversi soggetti, tra cui la donna, la quale non ha saputo dare spiegazione della propria presenza nella zona.

Effettuata una perquisizione personale i Carabinieri hanno trovato una bustina di eroina, dal peso di circa 100 grammi.

La sostanza era divisa in una decina di ovuli.

A questo punto la 50enne è stata condotta in caserma dove è stata dichiarata in stato di arresto e associata alla Casa Circondariale di Perugia Capanne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.