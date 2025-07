Inaugurato l'Angolo Giochi a Grutti: un sogno realizzato grazie a Per Grutti ETS e al Comune di Gualdo Cattaneo - Tuttoggi.info

La piazza principale di Grutti ha un nuovo, coloratissimo angolo giochi, inaugurato domenica 6 luglio alle ore 18. L’evento, alla presenza del parroco Don Marcello Sargeni e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Gualdo Cattaneo, ha segnato un nuovo successo per l’Associazione di Promozione Sociale “Per Grutti ETS”.

L’associazione ha acquistato i giochi, mentre il Comune di Gualdo Cattaneo ha concesso l’autorizzazione all’installazione nelle aiuole. Una collaborazione virtuosa che ha concretizzato un desiderio a lungo accarezzato dal parroco. “Era un mio sogno da tempo poter creare un angolo di divertimento per i più piccoli, ma non c’ero mai riuscito,” ha dichiarato Don Marcello. “Ora, grazie a questa collaborazione, lo vedo finalmente realizzato.”

“Per Grutti ETS” è ben nota per il suo impegno sul territorio. Negli ultimi anni, ha riscoperto e promosso luoghi suggestivi come le cascate locali, aprendo sentieri nei boschi e installando segnaletica per passeggiate a contatto con la natura, un tesoro ricordato solo dai più anziani.

L’associazione estende il suo raggio d’azione anche a livello internazionale: dal 17 al 21 luglio sarà ad Altdorf di Norimberga per le rievocazioni storiche del Wallenstein, celebrando 25 anni di amicizia. Inoltre, sta già organizzando la nuova edizione della “Festa di Grutti”, la più antica del comune, legata al patrono Santa Maria d’Agello. La festa promette, come sempre, rievocazioni storiche, spettacoli in piazza e teatrali con il gruppo locale, musica e la rinomata taverna allestita nel castello, dove gustare la migliore cucina del luogo.

L’inaugurazione dell’angolo giochi è l’ultima dimostrazione della vitalità e della dedizione dell’Associazione “Per Grutti ETS”, vero motore per la comunità di Grutti e per l’intero territorio di Gualdo Cattaneo.