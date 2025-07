Inaugurata rotatoria allo Svincolo Sud di Spoleto, al centro ci sarà il rosone di San Pietro | Foto e video - Tuttoggi.info

Taglio del nastro ufficiale per la rotatoria realizzata sulla strada statale 3 Flaminia, in corrispondenza dell’ingresso sud di Spoleto e dello svincolo di Monteluco. L’intervento, iniziato nel settembre scorso per una durata di circa 8 mesi, ha consentito la realizzazione di una rotatoria di 36 metri di diametro esterno, di un nuovo impianto di illuminazione e di un attraversamento pedonale, illuminato e collegato con marciapiede sia lato Spoleto che lato SP462. Anche se il collegamento pedonale in sicurezza con la chiesa di San Pietro dovrà essere ancora terminato.

Si risolve così un problema di cui si parlava da un trentennio, con varie ipotesi che erano state ipotizzate per la messa in sicurezza dello svincolo sud ma che dovevano necessariamente non impattare sul paesaggio, evitando anche di coprire la visuale della chiesa di San Pietro. E proprio quest’ultima sarà valorizzata grazie alla rotatoria: all’interno, infatti, verrà riprodotto il rosone della chiesa con vegetazione e fiori, che saranno piantumati all’inizio dell’autunno per evitare che il caldo estivo li danneggi subito.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Spoleto Andrea Sisti, l’assessore regionale Francesco De Rebotti, i consiglieri regionali Stefano Lisci ed Enrico Melasecche, il Presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti ed il vice Sergio Grifoni (con i consiglieri Alleori, Lucentini, Buffatello), gli assessori Manuela Albertella, Federico Cesaretti, Agnese Protasi, Giovanni Angelini Paroli e Luigina Renzi, l’ingegnere Matteo Luciani, della Direzione Lavori dell’intervento dell’Anas, S.E. Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia. Oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine e delle tre ditte che hanno effettuato i lavori.

“Parliamo di un intervento che nasce da un lavoro di squadra che ha visto coinvolta la Regione Umbria, l’Anas, le ditte ed i tecnici che hanno fatto un lavoro a regola d’arte – sono state le parole del sindaco Sisti – Non è solo una rotonda funzionale, realizzata in quello che è uno snodo importante per la città, ma è anche un’opera che migliora dal punto di vista visivo ed estetico un luogo iconico di Spoleto, con il Ponte delle Torri, la Rocca Albornoz, la chiesa di San Pietro extra moenia e il Monteluco. In questo quadro la realizzazione del passaggio pedonale, che dovrà essere completato per arrivare fino a San Pietro, ha una sua importanza”.

La rotatoria è stata realizzata dall’Anas e dalle ditte esecutrici Forti srl di Spoleto e Spinelli e Mannocchi srl di Perugia per un intervento che ha consentito di migliorare la fluidità del traffico e innalzare i livelli di sicurezza per la circolazione, sia lungo la direttrice Flamina, sia per quanto riguarda la viabilità locale in ingresso e in uscita da Spoleto.

“Ricordo che il progetto nasce nel complesso di una serie di interventi importantissimi che riguardano i collegamenti nel tratto della SS Flaminia dove non sono presenti le quattro corsie – ha spiegato il consigliere regionale ed ex assessore ai trasporti Melasecche – Con questa rotatoria si è deciso di migliorare la sicurezza e la velocità. Tre dei venti progetti di miglioramento riguardano proprio questo aspetto. I sogni si realizzano quando le amministrazioni hanno la forza e la perseveranza di portare avanti i progetti nel tempo”.

“Condivido quanto detto dal consigliere Melasecche perché penso che il modo di governare debba essere questo, ossia riuscire a prendere il testimone dalle amministrazioni precedenti e portare avanti gli interventi nell’interesse delle comunità locali – ha aggiunto il consigliere regionale Lisci – Quindi lavorare bene significa anche collaborazioni fattive e positive tra amministrazioni regionali e locali, aspetto sempre più fondamentale perché consente di realizzare interventi in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

“La realizzazione di questo progetto si è compiuta in maniera veramente esemplare, grazie alla collaborazione tra l’Anas, le ditte esecutrici, i dipartimenti dei lavori pubblici e della polizia locale del Comune di Spoleto – ha dichiarato l’assessora Albertella – Nonostante il lavoro fosse particolarmente impattante, nei mesi che sono serviti alla realizzazione della rotatoria tutto si è svolto senza particolari disagi o problemi”.

“Ringrazio la Regione, l’Anas e le ditte che hanno garantito la realizzazione di questo intervento, che completa e migliora la viabilità all’ingresso di Spoleto – sono state le parole dell’assessore Cesaretti – Come assessore sono subentrato nella fase finale della realizzazione e ho avuto modo di vedere come le ditte hanno lavorato velocemente e in maniera ottimale. Questo progetto rientra in un quadro di interventi che stiamo mettendo in campo come amministrazione comunale per migliorare la viabilità nel nostro territorio”.

L’assessora Agnese Protasi ha poi dato alcuni riferimenti per quanto riguarda il prato che verrà realizzato al centro della rotatoria: “In questo progetto c’è anche una chiave di bellezza oltre che di funzionalità. Il prato sarà piantumato indicativamente ad ottobre, una volta superata l’estate. Con Anas abbiamo condiviso l’idea di riprendere il rosone della chiesa di San Pietro extra moenia, per rende ancora più armonico questo intervento con l’ambiente circostante, lasciando libera una delle viste più belle della nostra Umbria e d’Italia”.

“Oggi inauguriamo un intervento di cui la città aveva bisogno – ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale Trippetti – Insieme ad Anas, alle ditte e ai tecnici ringrazio l’attuale consigliere regionale Melasecche e l’assessore regionale De Rebotti perché quest’opera è l’esempio di quello che vuol dire saper agire in continuità amministrativa nell’interesse dei cittadini. Oggi consegniamo alla città una infrastruttura viaria nuova, funzionale e importante per sviluppo del territorio”.

L’ultimo intervento è stato dell’ingegnere Matteo Luciani, della Direzione Lavori dell’intervento dell’Anas:”Anas sta realizzando un importante lavoro di potenziamento della statale 3 Flaminia, di cui lo svincolo di Spoleto rappresenta un importante tassello. L’intervento ha risolto una criticità migliorando la sicurezza e la percorribilità di uno snodo importante per la città. Siamo riusciti in breve tempo a realizzare l’intervento pur garantendo sempre attiva la circolazione sulla Flaminia. L’intervento risultava di notevole difficoltà tecnica in quanto realizzato con una pendenza trasversale notevole, superiore ai 2 metri, ma la sinergia tra direzione lavori e imprese operanti ha fatto sì che i lavori si concludessero nei tempi contrattuali e nei limiti di budget”.