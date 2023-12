Inaugurata la "nuova" via Beccoli "Ripavimenteremo tutto il percorso dei Ceri" - Tuttoggi.info

I lavori cominciati lo scorso 18 settembre sono stati completati in questi ultimi giorni grazie alla ditta Beico, l'investimento del Comune è stato pari a 125 mila euro

Il quartiere di San Martino di Gubbio si riappropria, da oggi (22 dicembre), di una delle sue strade più caratteristiche, via Beccoli, riqualificata sia in superficie che nei sottoservizi dopo le numerose rimostranze dei residenti (soprattutto a causa di allagamenti e dissesti verificatisi negli anni).

I lavori, cominciati lo scorso 18 settembre, sono stati completati in questi ultimi giorni grazie all’impegno della ditta Beico (già protagonista della riconsegna della nuova Contessa), che ha eseguito gli interventi perfettamente nei tempi.

L’investimento da parte del Comune di Gubbio è stato pari a 125mila euro. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Filippo Mario Stirati, l’assessore Valerio Piergentili (Lavori pubblici) e l’imprenditore Riccardo Bei con i suoi tecnici.

Il primo cittadino, ribadendo l’importanza di via Beccoli e della manutenzione di tutto il centro storico, ha ricordato gli altri interventi tuttora in corso nel cuore della città – dai lavori al parcheggio dell’ex seminario a quelli in piazza 40 Martiri e Piazza Grande – oltre ai quali “verrà ripavimentato l’intero percorso dei ceri entro il 15 maggio“.