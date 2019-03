Inaugurata la nuova Biblioteca “Carducci”, grande festa con oltre 3000 persone

share

Bagno di folla con oltre 3000 persone, oggi pomeriggio (domenica 10 marzo) per il taglio del nastro della nuova biblioteca “Carducci” di Città di Castello. Un serpentone di famiglie, cittadini, studenti e bambini ha accompagnato il simbolico passaggio di testimone dal punto prestito ‘NelFrattempo’, che negli ultimi tempi ha svolto le funzioni di biblioteca, alla nuova sede di Palazzo Vitelli a San Giacomo.

“Oggi è il giorno zero della nostra nuova Biblioteca” ha detto il sindaco Luciano Bacchetta, a capo del “bibliocorteo”, che da Corso Cavour ha raggiunto via XI Settembre accompagnato dalla Filarmonica Puccini, dai figuranti dei quartieri Prato e Mattonata, dalla Compagnia dei Balestrieri e dei Capitani dell’arme antica. Tutti i partecipanti hanno portato un libro dalla vecchia alla nuova sede. Stasera visite ininterrotte fino alle 22: i cittadini saranno introdotti alle alle sale attraverso letture, recitazione e musica con il contributo della Scuola comunale di musica Puccini, la società rionale San Giacomo e le associazioni Accademia Creativa, Il Castellaccio, Festa della Luce, Il fondino, Medem, Nuvole Passeggere, Politheater e Suppergiù (Quellidiladelponte).

Domani, lunedì 11 marzo, giorno confermato per la chiusura settimanale, la Biblioteca Carducci prenderà una pausa dopo l’intenso fine settimana e, da martedì 12 alle ore 9, le sue porte si apriranno per la prima volta ufficialmente.

“Tanti i servizi attivati, a partire dal wi-fi gratuito e postazioni internet per gli utenti – spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura Michele Bettarelli – Tornerà la tessera per l’accesso al prestito, che potrà essere effettuato rivolgendosi al personale o tramite il totem dell’autoprestito e dell’autorestituzione. E’ stato attivato il prestito interbibliotecario e di Document Deliveri per ciò che non è posseduto dalla Biblioteca Carducci. Sarà possibile registrarsi per accedere a MediaLibraryOnLine, la piattaforma di prestito digitale per le biblioteche pubbliche attiva h24. Si potrà così consultare gratuitamente on line un’infinità di quotidiani, riviste ed e-book, ascoltare musica e audiolibri”. Gli orari di apertura saranno dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13 e la domenica dalle 15 alle 19 fino a maggio”. Info: telefono 8523171, biblioteca@cittadicastello.gov.it.

