Inaugurata "Di Vittorio News", prima redazione giornalistica in una scuola - Tuttoggi

È stata inaugurata questa mattina (lunedì 10 febbraio), presso il II Circolo “G. Di Vittorio” di Umbertide, la sede del bimestrale “Di Vittorio News”, la prima redazione giornalistica in una scuola primaria.

L’idea, condivisa dal dirigente scolastico Angela Monaldi insieme all’insegnante e giornalista Elena Caruso, ha preso avvio nell’ambito del progetto “Casa Editrice 2° Circolo” contenuto nel PTOF, in cui è promosso un percorso specifico legato al giornalismo, che negli anni ha coinvolto i plessi della Di Vittorio. Nasce proprio da qui la redazione Di Vittorio News, dalla necessità cioè di dare continuità e stabilità alle diverse iniziative in ambito giornalistico portate avanti nel tempo e grazie alle quali il II Circolo si è distinto in molte occasioni (concorso “Giornalisti nell’Erba”, premio Carmine Scianguetta, premio UNESCO su patrimonio culturale, intercultura e integrazione, concorso Ordine dei giornalisti).



Realizzando l’ambizioso progetto di fondare all’interno della Di Vittorio la prima redazione giornalistica “fisica” nella scuola primaria, si è voluto offrire agli alunni un ambiente in cui poter svolgere attività giornalistica in maniera sistematica e strutturata. L’atelier video-fotografico ha così lasciato il posto a stampanti, computer, arredamento modulare, telecamere, sfondo per il chroma key e quant’altro necessario alla produzione di un giornale cartaceo e di un tg fatto interamente dai bambini delle classi quinte. L’ambiente è stato studiato con l’intento di consentire agli alunni di muoversi e agire come veri giornalisti, immergendosi in una realtà diversa da quella scolastica e vicina a quella lavorativa.



L’idea-chiave del progetto è sicuramente l’apertura alla contemporaneità e al territorio: si promuoveranno momenti e spazi in grado di incuriosire i bambini e abituarli alla consapevolezza di quanto accade ogni giorno intorno a loro e nel mondo in cui vivono, attraverso uno sguardo ai mezzi stampa più comuni (testate e redazioni giornalistiche di giornali, TV e On-line).



Nel corso della cerimonia inaugurale è intervenuto, in collegamento da Milano, il direttore dell’Ansa Luigi Contu che, non potendo esserci fisicamente, ha voluto comunque essere presente approfittando dell’occasione per congratularsi con i piccoli giornalisti e per invitarli ufficialmente a visitare gli uffici della sede centrale dell’Ansa a Roma. All’evento erano presenti il dirigente scolastico del II Circolo, Angela Monaldi, il presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria Roberto Conticelli, il sindaco di Umbertide Luca Carizia, l’assessore all’Istruzione Alessandro Villarini, il responsabile dell’Ansa Umbria Claudio Sebastiani e il direttore di Trg Giacomo Marinelli Andreoli.



“Oggi si realizza un sogno, una sede per la redazione giornalistica di ‘Di Vittorio News’ – ha detto la dirigente Monaldi – Sarà una realtà preziosa che coinvolgerà tutte le scuole del II Circolo e tutti gli istituiti che vorranno partecipare. Il giornalismo a scuola è un progetto importantissimo dal punto di vista della didattica, capace di sviluppare competenze linguistiche, comunicative e di educazione civica. Dare un luogo fisico alla redazione permette ai ragazzi di lavorare insieme, facendoli diventare veri e propri giornalisti, rispettando orari e pratiche, confrontandosi l’uno con l’altro vedendo il mondo”. “Sapere che in un istituto della nostra città è presente una redazione fatta tutta di bambini – ha affermato Carizia – non solo ci riempie di orgoglio ma ci fornisce un input ad essere sempre più attenti alle tematiche della scuola, degli studenti e delle loro famiglie e a migliorare sempre di più”.

“La vostra è una iniziativa di grande livello giornalistico – ha dichiarato il presidente Odg dell’Umbria Conticelli – Oggi vedo giornalisti che sono andati sul campo a verificare le notizie. Noi abbiamo assolutamente bisogno di voi ragazzi che sognate di praticare un mestiere di democrazia, che svela le carte e che racconta la verità”. “Sapete quello che fate e lo mettete in campo con un entusiasmo contagioso – ha detto il direttore di Trg Marinelli Andreoli – Vi servirà moltissimo in futuro”.