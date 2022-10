Inaugura a Bastardo la nuova sede di Fnp Cisl - Tuttoggi

Il segretario Fraccalvieri, " Le nostre sedi nei centri minori sono importanti punti di riferimento per i cittadini"

L’appuntamento è in via 1° Maggio- 25 alla presenza del mondo dell’associazionismo, le autorità civili, militari e religiose e la cittadinanza tutta.

All’evento di inaugurazione parteciperanno da programma il sindaco del comune di Giano dell’Umbria Manuel Petruccioli, il segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti, il segretario generale Fnp Cisl Umbria Luigi Fabiani e il segretario generale Fnp Cisl di Foligno Sante Fraccalvieri.

“E’ importante che il sindacato rinforzi la propria presenza nei territori perché è là che i lavoratori e i pensionati sono maggiormente in difficoltà”. Anticipa il segretario Fraccalvieri, che aggiunge: “L’isolamento di alcuni territori, che a volte sono addirittura a rischio spopolamento, rende necessaria la nostra attività anche in termini di offerta dei servizi. Nei centri più piccoli la sede sindacale diventa punto di riferimento, un luogo di confronto su idee e per alcuni pensionati diviene un deterrente alla solitudine”.