In Umbria raccolti oltre 900mila kg di Pneumatici Fuori Uso in un anno - Tuttoggi.info

Nel 2023 raggiunto e di poco superato l’obiettivo di legge, i dati del Consorzio EcoTyre

È stato presentato in questi giorni il nuovo Rapporto Annuale di EcoTyre 2024, che ha illustrato tutti i dati riferiti al 2023 per quanto riguarda la raccolta di Pneumatici Fuori Uso (PFU).

In Umbria il Consorzio EcoTyre ha raccolto 910.420 kg di PFU con 175 ritiri, avendo così raggiunto anche quest’anno gli obiettivi previsti. “Sono estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti dall’Umbria, perché abbiamo superato con successo gli obiettivi del nostro piano di raccolta” commenta Enrico Ambrogio, presidente di EcoTyre, aggiungendo come “il Consorzio prosegua nel suo percorso di miglioramento, puntando sulla qualità dei servizi e l’innovazione nell’Economia Circolare, cercando di mantenere un equilibrio tra efficienza del servizio capillare, adozione di soluzioni all’avanguardia nella sostenibilità e mantenimento di eco-contributi ambientali adeguati“.

In tutte le regioni italiane, sono stati gestiti complessivamente 40.541.722 kg di PFU, mediante 17.564 ritiri con una media di peso ciascuno di 2.308 kg. Tutte le regioni hanno superato l’obiettivo di raccolta annuale previsto per legge, con un aumento complessivo dei punti ritiro di 2mila unità.

EcoTyre è la prima realtà ad essersi posta l’obiettivo ambizioso di completare il ciclo della circolarità della gomma, ossia di rendere possibile l’impiego di gomma direttamente derivante da PFU per la produzione di pneumatici ed altri prodotti in gomma come tubi, guarnizioni, bitumi ed altri oggetti. Con questo progetto sono state realizzate diverse applicazioni dimostrando la sostenibilità economica e tecnologica del progetto.