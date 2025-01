In Umbria maxi vincita milionaria: ad Assisi piovono 5 milioni di euro grazie a un Gratta e Vinci - Tuttoggi.info

È durato una giornata il mistero sulla maxi vincita da 5.000.000 di euro, cinque milioni, avvenuta ad Assisi nei giorni scorsi. Un gratta e vinci Ultra Numerissimi da 20 euro che ha permesso di ottenere questa maxi vincita al Bar Rcchi di via Saragat a Santa Maria degli Angeli. “Siamo felicissimi ma non sappiamo chi sia: il nostro è un locale frequentato da tanti assisani e angelani, ma anche da turisti che arrivano o partono da Assisi, visto che siamo vicini a uno svincolo della superstrada”, dicono dal locale, gestito da Carlo Rocchi, il titolare, e dal suo staff.

La “voce” della maxi vincita si è sparsa da ieri per tutto il comune di Assisi, ma solo nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità; persino i titolari del bar sono stati chiamati prima dai giornalisti che dalle persone preposte alla comunicazione della vincita. Immediato il cartellone vittorioso e l’apertura di una bottiglia di champagne per festeggiare in qualche modo la vincita.



Ma come funziona Ultra Numerissimi, che ha permesso di vincere 5 milioni di euro in Umbria? Dopo aver acquistato il biglietto si gratta l’area designata per rivelare i numeri vincenti. Sotto ci sono 12 diverse giocate, ciascuna delle quali presenta una serie di numeri: il giocatore può svelare solo i numeri che corrispondono ai “Numeri Vincenti” trovati in precedenza. Se uno dei numeri grattati nelle giocate corrisponde a uno presente nella sezione “numeri vincenti” allora si aggiudica l’importo sotto quel numero. Inoltre, il giocatore può grattare anche i multiplicatori. Se il giocatore ha grattato tutti i numeri, vince il premio indicato moltiplicato per il moltiplicatore associato alla giocata. Se sotto gli importi 100€, 300€ e 500€ trova il simbolo della stella si aggiudica il premio indicato. Acquistando la giocata al costo di 20€ si può vincere il premio massimo pari a 5.000.000 di euro, come nel caso appunto di Assisi, ma anche svariati importi intermedi, tra i 20 e i 500.000 euro.

Come otterrà ora la vincita il fortunato “grattinista”? Come spiega la procedura, dovrà recarsi all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali in viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma, presentando tutti i documenti necessari.