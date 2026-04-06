In Umbria alla caccia di talenti per il contest "Your Talent on the Web" e "Tour Casting 2026" - Tuttoggi.info

Nel dinamico scenario dello spettacolo contemporaneo, nasce una partnership d’eccellenza destinata a ridefinire i canoni del management artistico e dello scouting: l’unione strategica tra la W.I. Agency di Walter Iannì e la Lino Management Berlin di Lino Sansone.

Questa collaborazione unisce la profonda conoscenza del territorio siciliano con una visione internazionale e digitale, offrendo agli artisti una filiera completa che va dalla scoperta del talento alla promozione sui grandi network.

La W.I. Agency, basata a Siracusa, è da anni il punto di riferimento per la produzione di format di alto livello e la logistica di grandi eventi in Sicilia. Sotto la guida di Walter Iannì, l’agenzia trasforma le potenzialità locali in opportunità concrete.

A completare questo ecosistema interviene la Lino Management Berlin. Attraverso il brand Web Music Promotion, il manager Lino Sansone mette a disposizione una competenza specialistica nella comunicazione digitale e nel settore discografico, proiettando i talenti oltre i confini regionali verso circuiti nazionali ed esteri.





Il cuore pulsante del calendario eventi 2026 è il contest “Your Talent on the Web”, dedicato a musica, recitazione e arti varie.

Il concorso è aperto a talenti emergenti e professionisti (dai 16 ai 65 anni) residenti in Umbria e in tutta Italia.

Il concorso si sviluppa in due fasi principali:





Fase Preliminare (1° Giugno – 31 Ottobre 2026): Votazioni dirette del pubblico attraverso le pagine social ufficiali.

La Finale (Dicembre 2026): Un evento esclusivo in provincia di Siracusa con giuria tecnica. Per chi non potrà partecipare dal vivo per motivi di distanza o costi, sarà possibile concorrere tramite video-esibizione, con punteggio equivalente.

I vincitori del contest riceveranno premi messi a disposizione dalla W.I. Agency e dalla Lino Management Berlin:

1° Classificato: Promozione artistica completa web/social curata da Web Music Promotion.

2° Classificato: Realizzazione e gestione di un sito web professionale artistico per 12 mesi.

3° Classificato: Coppa, medaglia e 12 mesi di pubblicità web e cartacea come testimonial.

4° Classificato: Targa di merito.





Per tutti i partecipanti è previsto un attestato ufficiale di partecipazione.

Parallelamente al contest, l’organizzazione lancia il “Tour Casting 2026”.

Si tratta di una serie di selezioni gratuite:

Le figure ricercate includono:

– cantanti e cantautori

– band musicali

– attori e comici

– modelli e fotomodelli

– conduttori e presentatori

– ballerini

– maghi e illusionisti

– animatori per TV e spettacolo





Le iscrizioni per il Tour Casting chiuderanno improrogabilmente il 31 maggio 2026. L’obiettivo è inserire i profili più meritevoli in importanti produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie nazionali.

L’unione tra W.I. Agency e Lino Management Berlin rappresenta molto più di una collaborazione commerciale: è un progetto di scouting etico e professionale dedicato allo sviluppo del talento.

Attraverso un percorso strutturato che va dalla selezione tramite casting alla gestione dell’immagine, fino alla promozione sui principali canali del mercato digitale, le due realtà offrono agli artisti una filiera completa per costruire e consolidare la propria carriera nello spettacolo.





Tutte le informazioni dettagliate, i regolamenti e i moduli per sottoporre la propria candidatura sono disponibili sul sito ufficiale della W.I. Agency. Iscrizioni tramite casting online (angolodeitalenti@gmail.com) Per info casting online: WhatsApp 380.1858451.