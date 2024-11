In piazza gli studenti di sinistra delle superiori e universitari IMMAGINI

Gli studenti delle superiori e universitari hanno sfilato a Perugia, da piazza Grimana a San Francesco al Prato, sotto le bandiere di UDU Perugia, Altrascuola – Rete degli Studenti Umbria e Il Porco Rosso. Nel mirino degli studenti di sinistra le politiche del Governo nazionale e della Regione.

Nicholas Radicchi, coordinatore di Udu Sinistra Universitaria Perugia, attacca le scelte del Governo Meloni: “dichiara: “I tagli al FFO sono solo l’ultima misura di un attacco al diritto allo studio che portano avanti sistematicamente da anni”.

Nel corteo molti striscioni contro i tagli al servizio pubblico, ma anche riguardo a questioni come salute mentale, diritti riproduttivi e crisi abitativa.

Non mancano le critiche alla Regione Umbria, a guida centrodestra. Lorenzo Ferranti, per Altrascuola Rete degli Studenti Medi Umbria, chiedono l’abbonamento unico regionale a 60 euro anche per gli studenti delle superiori.

In piazza anche gli studenti palestinesi e del Libano e le associazioni cittadine, che hanno aderito alla piattaforma politica della manifestazione.