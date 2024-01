In piazza Duomo giuramento degli allievi finanzieri, cambia la viabilità

Mercoledì piazza Duomo a Orvieto ospiterà la cerimonia di “Giuramento di fedeltà alla Repubblica” del 22° corso per Allievi Finanzieri “Antiterrorismo e Pronto Impiego”

Mercoledì 10 gennaio 2024 alle 11, piazza Duomo a Orvieto ospiterà la cerimonia di “Giuramento di fedeltà alla Repubblica” del 22° corso per Allievi Finanzieri “Antiterrorismo e Pronto Impiego”.

In base al programma il battaglione schierato marcerà con partenza da Piazza XXIX Marzo, sede della Scuola di specializzazione delle Fiamme gialle, lungo via Felice Cavallotti, corso Cavour e, metà dello stesso procederà in via del Duomo e Piazza Duomo, mentre la restante metà in via Cesare Nebbia e via Soliana per ricongiungersi davanti alla Cattedrale.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione il Settore Polizia locale e Mobilità ha emesso un’ordinanza che prevede: