In fuga dalla polizia, sperona due auto e si ribalta AGGIORNAMENTI

L'incidente giovedì pomeriggio tra Ellera e Corciano, l'uomo è stato ricoverato in ospedale in codice rosso

Si trova ricoverato all’ospedale di Perugia, dove è ricoverato in codice rosso, l’uomo che, a folle velocità, lungo la strada tra Ellera e Corciano, nel tentativo di fuggire alla polizia ha speronato due vetture e poi si è ribaltato.

Secondo quanto finora ricostruito, alla vista di una Volante della polizia l’uomo avrebbe tentato la fuga, percorrendo via Di Vittorio. In prossimità di una curva ha perso il controllo, urtando un’auto che procedeva in senso contrario, e poi un’altra, prima di ribaltarsi.

Nell’urto il conducente è rimasto ferito gravemente. Lievi ferite, invece, per le persone che erano alla guida degli altri mezzi coinvolti.

Sul motivo della fuga e sulla dinamica dell’incidente sono in corso indagini.

(notizia in aggiornamento)