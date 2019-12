In fiamme auto alimentata metano - Tuttoggi

Un’auto alimentata a metano è stata distrutta dalle fiamme mentre stava percorrendo la strada davanti alle fonti di Elce.

Per spegnere le fiamme è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco dalla centrale, una da corso Cavour e un’autobotte. I vigili del fuoco hanno lavorato per evitare esplosioni vista l’alimentazione a metano della vettura.

Per consentire loro di lavorare in sicurezza, la polizia municipale ha chiuso il transito in quel tratto di strada durante le operazioni di spegnimento.

L’auto è andata distrutta. Nessuna conseguenza per il conducente.