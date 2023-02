In cura al Serd, trovata con metadone, marijuana e bilancino: denunciata

L’auto è stata fermata in Piazza Bruno Buozzi e gli occupanti sono stati controllati: da subito la ragazza è sembrata nervosa e da un controllo approfondito del veicolo, i poliziotti hanno trovato, sotto un sedile, una boccetta di metadone; la giovane 30enne è risultata iscritta al SERD e dalla successiva perquisizione nel suo appartamento nel centro di Terni, è stato rinvenuto un barattolino contenente circa 25 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Per questo è stata denunciata.

Lo straniero, che ha dichiarato di essere appena tornato da Roma per rinnovare il passaporto, è risultato regolare in Italia. Per lui, dunque, non sono scattati provvedimenti.