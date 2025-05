In Commissione i numeri della stampa cartacea, le misure per le edicole "multiservizi" - Tuttoggi.info

Audizione in Seconda commissione regionale del distributore unico della stampa quotidiane e periodica dell’Umbria, Gianni Conti, relativamente alle misure ed iniziative per contrastare la chiusura delle edicole attraverso il rifinanziamento della legge ‘12/2020’ e le risorse Fesr, prevedendo anche la possibilità di

implementare nuove attività integrative.

La mozione del centrodestra

L’Aula, su proposta del consigliere Stefano Lisci (Pd) e dell’assessore Francesco De Rebotti, aveva rinviato in Commissione per approfondimenti la mozione di iniziativa dei consiglieri di minoranza Paola Agabiti (prima firmataria-FdI), Nilo Arcudi (Tp-Uc), Matteo Giambartolomei e Eleonora Pace (FdI), Enrico Melasecche e Donatella Tesei (Lega), Laura Pernazza e Andrea Romizi (FI) per il “Sostegno alle imprese esercenti la vendita della stampa quotidiana e periodica”.

Una mozione nella quale, fermo restando il sostegno al principale ruolo delle edicole come veicolo della stampa cartacea e quindi presidio di democrazia e crescita sociale e culturale, si ipotizzano anche azioni per farne, soprattutto nei piccoli centri, dei punti multiservizi.

L’audizione di Gianni Conti

Il punto sulla situazione, definita ‘complessa e critica’ è stato fatto attraverso l’audizione di Gianni Conti il quale ha ringraziato, oltre alla Commissione per la sua disanima della situazione, le principali testate

giornalistiche regionali che “hanno prontamente colto e denunciato sia la grave crisi che attanaglia il settore, sia lo stato di profonda sofferenza degli esercizi dedicati alla diffusione della stampa”.

“L’intera logistica distributiva sul territorio regionale è a rischio – ha detto Conti – minacciando la copertura capillare che, seppure a fatica, esiste attualmente. A breve termine potremmo assistere all’impossibilità economica di servire intere aree periferiche della Regione con la stampa quotidiana e periodica. Sono necessarie, a breve, strategie e misure di sostegno del settore da parte di istituzioni e soggetti privati”.

Il mercato della stampa cartacea in Umbria

Dopo aver illustrato l’evoluzione del mercato della stampa in Umbria (2010-2025), rimarcando che il mercato della distribuzione ha subito un notevole declino sia in termini di numero di punti vendita dei giornali che di valore economico complessivo, Conti ha puntualizzato che “i dati del 2024 e le previsioni per i primi mesi del 2025 indicano un ulteriore calo dell’8 per cento, confermando la tendenza di contrazione del settore a livello nazionale, cresciuta dal 2010. La sperimentazione di introduzione

nella rete rivendite di nuovi articoli merceologici e servizi per tamponare la perdita di fatturato e prevenire la chiusura dei chioschi ha prodotto solo introiti marginali che non hanno contribuito ad invertire questa tendenza. Nel 2010, in Umbria erano attivi circa 630 punti vendita dedicati alla

distribuzione di stampa, ma nel corso degli anni si è registrata una costante diminuzione di questa rete: nel 2019 si attestava intorno a 505 punti, nel 2025 il numero di punti vendita attivi è circa 390, con una

diminuzione complessiva del 38 per cento. Negli ultimi dieci anni – ha detto Conti – la crisi si è acuita e allargata ed ora siamo arrivati al limite di incomprimibilità dei costi rispetto al livello di servizio

richiesto nelle aree assegnate”.

Il sostegno richiesto

“Per affrontare questa situazione – ha proseguito – è necessario un intervento immediato con l’implementazione di azioni strategiche e operative, volte a ridefinire il modello distributivo e a

esplorare nuove opportunità di business, con l’obiettivo primario di recuperare redditività e assicurare l’agibilità della rete di vendita della carta stampata. Sul breve bisogna però pensare a misure di sostegno

straordinario che impediscano l’avvitarsi della crisi e l’infarto delle strutture. Serve dunque un sostegno economico per il mantenimento del reticolo logistico che permette il raggiungimento di zone periferiche e disagiate con costi alti e lontani dall’essere coperti dai proventi delle vendite. Sarebbe inoltre auspicabile rimodulare la normativa che prevede la rimozione delle strutture (chioschi) chiuse da poco al fine di facilitare un loro riutilizzo attraverso ristrutturazioni e/o spostamenti. Queste misure urgenti potrebbero essere in grado di arginare la crisi della filiera distributiva consentendo di mettere in campo altre strategie. Abbiamo avuto già esperienza dell’efficacia di misure del genere con l’intervento della

Regione del 2020 a sostegno della distribuzione stampa nelle zone terremotate che ha consentito la sopravvivenza di attività che altrimenti non avrebbero garantito, con le loro vendite, la convenienza a servirle”.

Conti ha tenuto infine a ricordare alcuni recenti interventi, nel merito, “della Regione Toscana (200mila euro/anno) e della Regione Lazio a sostegno della logistica distributiva in zone geograficamente disagiate. “In assenza di interventi analoghi – ha concluso – temo che non rimarrà altro che una

azione di riorganizzazione via via più incisiva che porterà ad un sostanziale cambiamento e contrazione del mercato”.

Agabiti: rifinanziamento legge 12/2020 e strategia con fondi Fesr

A margine dell’intervento di Gianni Conti, al quale i commissari hanno posto domande atte ad approfondire ancor più la questione, la prima firmataria della mozione, Paola Agabiti ha auspicato azioni su “due binari paralleli”, vale a dire l’immediato rifinanziamento della legge regionale 12/2020 ed una strategia di interventi strutturale attraverso i fondi Fesr.

L’atto in Aula entro metà giugno

Ulteriori approfondimenti sulla mozione, anche alla luce delle proposte emerse dall’audizione odierna, sono stati calendarizzati per la riunione della prossima settimana. L’auspicio condiviso è di poter riportare

l’atto in Aula entro la metà di giugno.