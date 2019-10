In cerca di funghi, non torna a casa: scattate le ricerche AGGIORNAMENTI

share

Aggiornamento ore 21.40 E’in arrivo anche il nucleo Sapr con i droni muniti di video ad infrarossi per cercare l’uomo di 79 anni disperso mentre era in cerca di funghi nella zona dei conservoni di San Marino. Sul posto stanno già operando anche le unità cinofile.

I vigili del fuoco e le forze dell’ordine, insieme a squadre di volontari, sono impegnati nelle ricerche di un uomo di 79 anni che non è tornato a casa dopo essere uscito in cerca di funghi.

Le ricerche si concentrano nella zona di San Marino, ai conservoni, vicino a San Marco.

L’uomo non è raggiungibile al cellulare. Se non verrà trovato a breve, entreranno in azione le unità cinofile.

(Notizia in aggiornamento)

share

Stampa