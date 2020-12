In centro con la droga in tasca, giovane straniero sarà espulso - Tuttoggi

Il giovane, un 20 enne di nazionalità algerina, senza documenti al seguito e particolarmente nervoso al controllo è stato sottoposto a perquisizione

Una pattuglia della Squadra Volante impiegata in servizio di controllo nella zona del centro, ha notato un giovane che alla vista degli agenti ha cercato di dileguarsi tra i vicoli per far perdere le proprie tracce.

Il giovane, un 20 enne di nazionalità algerina, senza documenti al seguito e particolarmente nervoso è stato sottoposto a perquisizione personale

Un primo controllo ha permesso di trovare all’interno di una tasca della giacca della sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di oltre 3 grammi, che è stata sequestrata.

L’accertamento foto dattiloscopico effettuato dagli agenti del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica ha permesso di confermare l’identità dell’uomo che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti.

Lo stesso è stato anche messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per la successiva espulsione dal Territorio Nazionale.