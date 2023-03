In carcere a Terni per omicidio e rapina, rimpatriato appena scarcerato

Insieme a due connazionali, si era reso responsabile di un omicidio efferato nei confronti di una prostituta, uccisa barbaramente in casa a scopo di rapina

E’ stato riaccompagnato stamattina direttamente in Brasile, dal personale della Polizia di Stato di Terni, il cittadino brasiliano di 37 anni, appena scarcerato dalla casa circondariale di via Sabbione, dove ha passato gli ultimi 14 anni per una condanna per rapina aggravata ed omicidio.

Insieme ad altri due suoi connazionali, si era reso responsabile di un omicidio efferato nei confronti di una prostituta, uccisa barbaramente in casa a scopo di rapina, in una provincia toscana nel 2010.