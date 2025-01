In auto senza patente, con manganello, mazza ed eroina: denunciato - Tuttoggi.info

Guidava un’auto pur essendo senza patente, non avendola mai conseguita, e all’interno aveva un manganello e una mazza, ma anche della droga, nello specifico eroina. A fermarlo, e poi denunciare l’uomo, un perugino 45enne, è stato il personale della Polizia locale di Corciano.

L’uomo, sin da subito e senza alcuna apparente ragione, si è mostrato insofferente al controllo, atteggiamento questo che ha indotto il personale di polizia ad approfondire gli accertamenti; dai preliminari controlli è emerso che l’uomo – gravato da numerosi precedenti di polizia – risultava privo della patente di guida perché mai conseguita e l’autovettura da lui condotta priva della relativa copertura assicurativa.

Gli accertamenti sono stati quindi estesi sia alla persona che all’automezzo il cui controllo dava esito positivo; infatti all’interno dell’auto venivano rinvenuti, abilmente occultati, un manganello estensibile ed una mazza da baseball di cui il conducente non era in grado di giustificarne il possesso.

Nel corso del controllo veniva rinvenuto uno zaino con all’interno una modesta quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina, contenuta in un involucro in cellophane nonché n. 4 siringhe contenenti verosimilmente sempre sostanza stupefacente del tipo eroina, già pronta per l’uso.

L’autovettura in quanto priva di assicurazione e quanto in essa rinvenuto venivano sequestrati mentre l’uomo veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e segnalato alla locale Prefettura per il possesso della sostanza stupefacente.