In auto con mazza da baseball e coltelli, denunciato un 41enne - Tuttoggi.info

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In auto con mazza da baseball e coltelli, denunciato un 41enne

Davide Baccarini

In auto con mazza da baseball e coltelli, denunciato un 41enne

Mar, 24/03/2026 - 09:57

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Nelle scorse ore la Polizia è intervenuto presso i parcheggi di un Hotel di Perugia, dove ha denunciato un uomo per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il personale della Squadra Volante aveva notato una persona sospetta all’interno di un’auto, decidendo di sottoporla ad un controllo più approfondito. Durante le fasi di identificazione, i poliziotti hanno notato all’interno dell’auto una mazza da baseball, della quale il 41enne – originario del Camerun – non è stato in grado di motivare il possesso.

Sottoposto a perquisizione, estesa anche al veicolo, l’uomo è stato trovato in possesso anche di due coltelli, nascosti all’interno dell’auto. Per questi motivi, terminati tutti gli accertamenti, gli agenti lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

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