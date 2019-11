In aumento i viaggi in Croazia per turismo dentale

Una delle spese più onerose da affrontare per la nostra salute è quella relativa a interventi alla bocca e ai denti. Infatti, non tutte le patologie odontoiatriche sono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale ma, per alcune, occorre pagare totalmente le prestazioni di un dentista. Dalla salute dei denti dipende il benessere totale del nostro organismo: ad esempio, una malocclusione o una non corretta masticazione potrebbero originare fastidi più seri legati a dolori ossei o problemi all’apparato gastrointestinale, ecco perché non bisogna mai sottovalutare un’alterazione di questo distretto. Ma come si può risparmiare sulle spese dentali? Un metodo esiste ed è praticato già da moltissime persone, si tratta del turismo dentale in Croazia.

Turismo dentale: cos’è?

Si parla di turismo dentale quando ci si sposta in un altro paese non per vacanza ma per sottoporsi a un intervento ai denti: il motivo di questo viaggio non risiede nel fatto che in Italia non ci siano studi specializzati che offrano determinati servizi, ma perché in alcune realtà, come appunto la Croazia, è possibile risparmiare e ottenere le medesime prestazioni che si avrebbero in Italia. Ma quanto costa un dentista in Croazia? Le parcelle di un professionista in uno stato così vicino all’Italia presentano tariffe con prezzi inferiori quasi della metà a quelli di medici che operano nel nostro territorio: ecco perché il turismo dentale attualmente è in crescita.

Come mai i servizi dentali in Croazia costano meno

I prezzi più bassi per i servizi dentali in Croazia non devono far pensare a una minore qualità, sia nei materiali usati che nell’abilità dei dentisti. Ciò è dovuto solamente a un costo della vita differente, inferiore rispetto all’Italia. Le spese da sostenere, come l’acquisto di materie prime, il mantenimento di uffici e lo stipendio dei dipendenti, sono di molto inferiori alle nostre.

Lo spostamento di pazienti dal nostro paese verso mese situate più a est non è passato inosservato alle cliniche odontoiatriche, che hanno messo a disposizione dei pacchetti tutto compreso che offrono anche viaggio e alloggio a un prezzo davvero concorrenziale. In pochi giorni, dato che gli interventi sono molto veloci, si possono risolvere i propri problemi dentali e fare qualche giorno di vacanza, visitando città nuove o godendo di un mare splendido.

Inoltre, molte cliniche presenti all’estero, attualmente, offrono un sistema di controllo in Italia, che coinvolge dottori convenzionati che visitano in grandi città della nostra penisola, così c’è l’opportunità di avere un’assistenza in seguito a un’operazione nel caso si incorra in dei fastidi.

Quali servizi dentali si possono richiedere all’estero?

La maggior parte degli ambulatori siti in Croazia hanno sistemi all’avanguardia, come apparecchi per l’esecuzione di radiografie, per fare un’analisi quanto più oggettiva sulla situazione del paziente e agire di conseguenza.

I servizi che si possono richiedere in tali strutture sono:

Endodonzia : comprende operazioni che agiscono nella parte interna del dente, ad esempio devitalizzazione o eliminazione di carie profonde;

: comprende operazioni che agiscono nella parte interna del dente, ad esempio devitalizzazione o eliminazione di carie profonde; Implantologia : consiste nell’impianto di nuove gemme dentarie. Questo è l’intervento più richiesto perché in Italia è particolarmente costoso;

: consiste nell’impianto di nuove gemme dentarie. Questo è l’intervento più richiesto perché in Italia è particolarmente costoso; Parodontologia : la cura tutte quelle patologie che colpiscono le zone attorno al dente come la piorrea o le gengiviti;

: la cura tutte quelle patologie che colpiscono le zone attorno al dente come la piorrea o le gengiviti; Interventi estetici relativi al riposizionamento delle gemme o all’eliminazione dei macchie e ingiallimento.

Si creano anche bite per risolvere il bruxismo di notte e protesi dentarie personalizzate.

