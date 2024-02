In arrivo 34 parcheggi rosa in tutto il territorio, a breve sarà emesso contrassegno per usufruirne - Tuttoggi.info

Partiti i lavori per nuovi stalli dedicati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambini di età non superiore ai 2 anni, ecco dove saranno

Sono in arrivo nuovi “parcheggi rosa” per le donne in stato di gravidanza e genitori con bambini di età non superiore ai 2 anni in tutto il territorio comunale di Città di Castello.

Serviranno a facilitare la sosta con l’auto nei pressi di servizi per l’infanzia, ambulatori medici, parchi e giardini pubblici della città. Sono partiti proprio in questi giorni i lavori per l’allestimento di 34 stalli, che sono stati finanziati con un contributo di circa 20 mila euro del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, a cui l’amministrazione comunale farà seguire la predisposizione di ulteriori posteggi analoghi in aree non ricomprese in questo lotto iniziale, per garantire una copertura uniforme tra capoluogo e frazioni.

L’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Carletti e quello alla Viabilità Rodolfo Braccalenti sottolineano “la volontà di rispettare la moderna visione nella gestione della mobilità e sosta urbana che caratterizza le novità introdotte nel Codice della Strada, ma soprattutto di dare un segnale di attenzione e rispetto rivolto a genitori e bambini della nostra comunità, che è importante tenere in considerazione anche con gesti di civiltà come questo”.

I “parcheggi rosa” saranno creati ex novo o riservando spazi già esistenti nelle aree di sosta interessate. In città gli stalli saranno istituiti a: piazzale Enrico Ferri (4); piazza Giuseppe Garibaldi (1); parcheggio di viale Leopoldo Franchetti (2); parcheggio viale Armando Diaz (1); parcheggio via Federico Engels (2); parcheggio via Moncenisio (2); parcheggio via Giorgio Vasari (4); via Don Lorenzo Milani (1); via Francesco Baracca (1); viale Sempione (1); via Nerio Moscoli (1); viale V.E. Orlando (1); parcheggio via Carlo Collodi (1).

Per quanto riguarda le frazioni, sono previsti a: Trestina (2 nel parcheggio di Piazza Italia, 1 nel parcheggio Don Zefferino Caporali, 1 nel parcheggio in viale Giuseppe Parini, 1 in Via Stati Uniti d’America), a Cerbara (1 in via Antonio Banfi, 1 in via Vincenzo Monti e 1 in via Giovanni Pascoli), a San Secondo (1 in via della Stazione), Cornetto (1 nel parcheggio via dell’Industria); a Piosina (1 nel parcheggio di Via Sant’Ansano); a Lerchi (1 nel parcheggio di Via Toscana).

“I posteggi già tracciati possono essere utilizzati da subito dai cittadini ai quali sono riservati”, puntualizzano gli assessori – Nei prossimi giorni il comando di Polizia Locale comunicherà le modalità di emissione e ritiro dei ‘permessi rosa’, il contrassegno che, in base alle disposizioni del Codice della Strada, dovrà esporre chiunque sosterà negli spazi riservati, in modo che sia riscontrabile il diritto di cui sta usufruendo e possano anche essere sanzionati eventuali abusi”.

Gli amministratori evidenziano che “grazie al finanziamento ministeriale sarà possibile istituire anche 6 nuovi posti auto per persone con invalidità, altra esigenza della collettività alla quale teniamo molto”. L’amministrazione comunale si è potuta candidare al beneficio dei fondi erogati dal Ministero avendo soddisfatto i requisisti del decreto ministeriale del 7 aprile 2022, a valere sul fondo creato dalla legge 819/2020. A sostenere l’esigenza dell’istituzione dei “parcheggi rosa” era stato anche il Consiglio comunale, che aveva approvato all’unanimità nell’aprile 2022 la mozione presentata da Fd’I e Castello Civica, emendata dal Pd, per l’ampliamento dei posti disponibili in città.